Белорусские десантники выполняют задачи по охране границы с Украиной

В белорусском Минобороны пояснили, что подразделения сил спецопераций выполняют задачи, основной целью которых является "обеспечение безопасности граждан, пресечение нарушений госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов"

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Военнослужащие сил специальных операций белорусской армии выполняют задачи по усилению границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Личный состав соединений и воинских частей сил специальных операций продолжает выполнять задачи по усилению участков государственной границы на южных рубежах нашей страны", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

В Минобороны пояснили, что подразделения сил спецопераций выполняют задачи, основной целью которых является "обеспечение безопасности граждан Беларуси, пресечение нарушений госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов". Под охраной военных находятся важные объекты, включая дороги и путепроводы, отметили в оборонном ведомстве.

В пятницу командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что ВСУ установили десятки тысяч мин, оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и более 15 новых опорных позиций в Ровненской области для укрепления границы с Белоруссией.