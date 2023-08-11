11 августа, 07:39
Военная операция на Украине

В Хмельницкой и Винницкой областях Украины произошли взрывы

Взрывы также произошли в Киеве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробности не приводятся, однако издание Klymenko Time отмечает, что взрывы зафиксированы в городе Хмельницком - административном центре Хмельницкой области.

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По информации агентства Укринформ, которое не приводит каких-либо еще деталей, взрыв также произошел в Виннице.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС о нескольких мощных взрывах в Киеве.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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