В Хмельницкой и Винницкой областях Украины произошли взрывы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Взрывы прогремели в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Подробности не приводятся, однако издание Klymenko Time отмечает, что взрывы зафиксированы в городе Хмельницком - административном центре Хмельницкой области.
По информации агентства Укринформ, которое не приводит каких-либо еще деталей, взрыв также произошел в Виннице.
Ранее очевидцы сообщили ТАСС о нескольких мощных взрывах в Киеве.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.