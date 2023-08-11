Кабмин Украины решил распустить офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Ведомство, в частности, занималось обменом тел погибших военнослужащих

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украинское правительство решило расформировать офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих. Об этом сообщил уполномоченный Олег Котенко украинскому изданию "Громадское".

По его словам, постановление о расформировании офиса будет официально обнародовано на днях.

Должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его секретариат были созданы в аппарате Минреинтеграции Украины в апреле 2022 года. Согласно информации, опубликованной на официальной странице офиса, за 2022 год офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел, разыскал и вернул для захоронения более 3 тыс. тел погибших из зон боевых столкновений.

Издание отмечает, что, по предварительной информации, полномочия омбудсмена теперь распределят между тремя ведомствами. Так, МВД Украины будет заниматься розыском пропавших и вести реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах, Главное управление разведки Минобороны Украины займется возвращением тел погибших военных, под контроль министерства обороны перейдет деятельность поисковых групп.