На Украине экс-лидеру Компартии предъявили обвинения в призывах к захвату госвласти

По данным офиса украинского генпрокурора, Петра Симоненко обвиняют по статьям о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также в оправдании действий России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила бывшему лидеру запрещенной Компартии страны Петру Симоненко обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе по статьям о призывах к захвату власти и поддержке спецоперации России.

В Telegram-канале СБУ утверждается, что Симоненко якобы "лично встречал, а затем расквартировал в собственном доме" российских спецназовцев в прошлом году в Киевской области и обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу эвакуации в РФ.

По утверждению спецслужбы, приехав в Россию, он был назначен заместителем председателя объединения, подконтрольного КПРФ. После этого Симоненко якобы начал "публичную кампанию" в поддержку политики Москвы и участвовал в различных мероприятиях.

По данным офиса генпрокурора Украины, Симоненко обвиняют по статьям о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также в оправдании действий РФ.