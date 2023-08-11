Постпред ЕС в Молдавии усомнился в перспективах сотрудничества с новой главой Гагаузии

Янис Мажейкс обратил внимание, что Евгения Гуцул еще не утверждена членом правительства Молдавии, а депутаты Народного собрания Гагаузии блокируют утверждение предложенного ею состава исполнительного комитета

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс поставил под сомнение возможность сотрудничества с новой главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул, которая представляет запрещенную партию "Шор". Об этом он заявил журналистам станции "Радио Молдова".

"Чтобы диалог развивался, мы должны знать, с кем и с чем мы имеем дело. Нам также важно понять, кого она будет представлять - гагаузский народ или бывшую партию "Шор", возглавляемую осужденным человеком", - заявил дипломат. Он обратил внимание, что Гуцул еще не утверждена членом правительства Молдавии, а депутаты Народного собрания (парламент) Гагаузии блокируют утверждение предложенного ею состава исполнительного комитета.

Политик была избрана главой автономии на выборах весной этого года, однако власти Молдавии обвинили партию "Шор", которая организует антиправительственные акции протеста, в дестабилизации обстановки и запретили ее в июне. Выборы в Гагаузии прошли неспокойно: президент страны Майя Санду поставила итоги голосования под сомнение и обвинила "Шор" в фальсификациях. В избиркоме региона прошли обыски, были заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.