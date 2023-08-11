Эксперт считает, что кризис в Нигере может вызвать в Западной Африке региональный конфликт

Египетский политолог Абдалла аш-Шимауи полагает, что совещание начальников штабов стран ECOWAS "стало признаком того, что вся Западная Африка, а не только Нигер, может очень скоро загореться"

КАИР, 11 августа. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Потенциальная военная интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигере, к которой их подталкивает Франция из-за прекращения поставок урана из этой республики, может привести к конфликту регионального масштаба в западной части африканского континента. Такое мнение высказал сегодня египетский политолог, эксперт в области международного права Абдалла аш-Шимауи.

"После переворота в Нигере мятежники объявили о прекращении экспорта урана во Францию, который служит сырьем для производства 70% электроэнергии на французских АЭС. Это вызвало гнев в Париже, который использовал свое влияние в ECOWAS для продвижения сценария военной интервенции под предлогом восстановления демократии и конституционной законности в Нигере", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС египетский политолог. По мнению аш-Шимауи, еще одной причиной возможного военного вмешательства в Нигер являются "опасения стран - членов ECOWAS повторения "нигерских событий" в собственных государствах по принципу домино".

Египетский эксперт полагает, что совещание начальников штабов стран ECOWAS в Нигерии, на котором рассматривался план военной операции в Нигере, "стало признаком того, что вся Западная Африка, а не только Нигер, может очень скоро загореться". Буркина-Фасо и Мали, заметил он, заявили, что любую военную интервенцию против Нигера будут рассматривать объявлением и им войны. "Самым опасным последствием как самого кризиса в Нигере, так и разворачивающихся вокруг него событий, может стать внутриафриканская война между странами на западе Африки, и реальная возможность сползания государств региона в полную неизвестность", - считает аш-Шимауи.

По мнению египетского политолога, "Франция не будет принимать непосредственного участия в каких-либо военных действиях, но она является основным партнером в подстрекательстве, планировании и вооружении сторон". Любая непосредственная роль США, как полагает аш-Шимауи, "полностью исключена". Однако, добавил он, Вашингтон "не скрывает своей молчаливой поддержки сценария военного вмешательства в Нигер".