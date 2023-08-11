11 августа, 09:41
Попытка госпереворота в Нигере

В Буркина-Фасо заблокировали радиостанцию Omega за ретрансляцию призыва к войне с Нигером

Власти страны приняли решение "во имя интересов нации"

ПРЕТОРИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо приостановили вещание радиостанции Omega из-за милитаристских высказываний представителя движения за восстановление демократии в Нигере. Об этом говорится в коммюнике правительства.

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"Правительство берет на себя полную ответственность за решение приостановить с этого четверга, 10 августа 2023 года, и до дальнейшего уведомления трансляцию программ Radio Omega во имя интересов нации", - приводит коммюнике портал Burkina24.

Как отмечается, представитель движения за "восстановление демократии" в Нигере Усман Абдул Мумуни, выступая по радио, разжигал "насилие и войну против суверенного народа Нигера". Ранее экс-лидер повстанцев Нигера Рисса Аг Була создал политическое движение "Совет сопротивления во имя Республики" для восстановления власти президента Мохамеда Базума. 

Теги:
Буркина-ФасоНигерПопытка госпереворота в Нигере
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