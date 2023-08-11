Сторонники главы Гагаузии устроили пикет у парламента автономии

Участники акции требуют утвердить Исполком

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Сторонники главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул пикетируют в Комрате Народное собрание региона, где депутаты повторно обсуждают предложенный ею состав нового Исполнительного комитета.

Люди принесли с собой флаги Молдавии, Гагаузии и выражают поддержку Гуцул, выступления на митинге транслируются местным телевидением. Демонстрация проходит мирно, у входа в здание Народного собрания выставлен полицейский кордон, сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в действия митингующих.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей.

Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно выразили поддержку Гуцул. Однако позже между местными законодателями и новым главой автономии произошел конфликт вокруг состава Исполкома, который депутаты отказались утверждать.

Согласно законодательству Гагаузии, глава автономии вправе досрочно распустить Народное собрание, если депутаты не одобрят состав исполкома в течение 45 дней с момента внесения предложения о его утверждении или отклонят его дважды.