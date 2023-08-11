11 августа, 08:53
Попытка госпереворота в Нигере

В ФРГ подготовили альтернативные пути вывода сил из Мали из-за мятежа в Нигере

В рамках миссии ООН по стабилизации там находятся около 1 тыс. немецких военных

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Власти Германии подготовили альтернативные маршруты вывода своих военнослужащих из Мали в связи с мятежом в соседнем Нигере, который изначально должен был стать транзитным узлом Бундесвера. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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По его информации, правительство ФРГ договорилось с Сенегалом о том, что немецкие транспортные самолеты на пути из Гао на северо-востоке Мали смогут совершать промежуточную посадку в аэропорту Дакара, чтобы разгружать там технику или заправляться. Кроме того, малийские власти готовы разрешить чартерные рейсы из Гао, где размещены военные Бундесвера, в Бамако и оттуда в Германию. Раньше ФРГ выводила свои войска из Гао через столицу Нигера Ниамей.

Der Spiegel пишет, что власти Германии разработали и план действий на случай резкого обострения ситуации с безопасностью в Нигере. Части спецназначения уже готовы к проведению эвакуации немецких граждан из этой страны, даже если мятежники запретят полеты. В этом случае Бундесвер задействует транспортные самолеты A400M или A330 для вывоза примерно 100 немецких военнослужащих, дислоцированных в Ниамее.

В Мали в рамках миссии ООН по стабилизации находятся около 1 тыс. немецких военных. По данным источников журнала, 200 из них планируется вернуть на родину до конца следующей недели. Сейчас Бундесвер вывозит из Гао технику и оборудование. 

Теги:
МалиНигерГерманияПопытка госпереворота в Нигере
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