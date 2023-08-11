Боррель потребовал освобождения президента Нигера без предварительных условий

Организаторы переворота в стране ранее предупредили, что в случае иностранной военной интервенции ликвидируют Мохамеда Базума

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель потребовал немедленного освобождения президента Нигера Мохамеда Базума без предварительных условий. Это заявление, размещенное в соцсети X (ранее Twitter), стало первой реакцией ЕС на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, на котором обсуждалась военная операция против Нигера.

Организаторы переворота в Нигере уже предупредили, что в случае иностранной военной интервенции ликвидируют Базума.

"Евросоюз выражает свою глубокую озабоченность перед лицом ухудшения условий содержания президента Базума и его семьи, которые, согласно последней информации, лишены пищи, электричества и базовых услуг уже в течение нескольких дней. Мы в очередной раз призываем к немедленному и безусловному освобождению Базума", - написал Боррель.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.