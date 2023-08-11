Минобороны Японии наймет до 500 специалистов по космической и кибербезопасности

По сведениям издания Nikkei Asia, набор большого числа технических и административных сотрудников "крайне важен для выполнения Силами самообороны Японии своих обязанностей"

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии планирует нанять до 500 новых технических специалистов для укрепления потенциала в сферах безопасности в космосе и киберпространстве. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Набор большого числа технических и административных сотрудников "крайне важен для выполнения Силами самообороны Японии своих обязанностей", отмечает газета, ссылаясь на мнение экспертов Минобороны.

Очередное расширение штата является крупнейшим за последние годы и будет включено в бюджетный запрос на 2024 финансовый год. В настоящее время в стенах ведомства работают 20 тыс. специалистов по космической и кибербезопасности. С 2019 года МО ежегодно расширяет штат технического и административного персонала. В 2023 финансовом году было набрано 355 новых сотрудников.

Специалисты выполняют широкий спектр функций: от мониторинга иностранных спутников до проведения исследований и разработки нового оборудования. Они также занимаются обслуживанием складов боеприпасов и других объектов, используемых Силами самообороны, ремонтом и дозаправкой кораблей и самолетов, охраной баз.

Часть американских СМИ ранее сообщала, что китайские военные хакеры якобы получили доступ к оборонным сетям Японии. США обнаружили кибервторжение осенью 2020 года и проинформировали японское правительство. Глава МО Японии Ясукадзу Хамада опроверг эту информацию, сказав, что ведомство не фиксировало утечек секретных данных из своих сетей.