Сирийские войска проводят операцию против террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Как сообщил телеканал Al Hadath, поддержку армии оказывают проиранские формирования

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Командование ВС Сирии направило в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения для проведения антитеррористической операции против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, поддержку армии оказывают проиранские формирования, состоящие из шиитских ополченцев, которые прибыли из района Бу-Кемаль. В преследовании террористов участвуют вертолеты сирийских ВВС.

Операция проводится в пустыне Бадия-эш-Шаркия, где действуют банды ИГ. Ранее в окрестностях города Эль-Меядин попал в засаду террористов автобус, перевозивший военнослужащих. В перестрелке погибли 23 солдата, еще десять получили ранения. По данным очевидцев, боевики захватили в плен группу военных и увезли их с собой вглубь пустыни.

Согласно сведениям Al Hadath, банды ИГ с начала 2023 года совершили свыше 40 вооруженных вылазок в провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами их нападений стали 67 сирийских военнослужащих и 16 мирных граждан.