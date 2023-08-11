Лукашенко потребовал развивать Национальный аэропорт "Минск", несмотря на санкции

По словам президента Белоруссии, республика "все делает на перспективу"

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует развивать Национальный аэропорт "Минск", несмотря на западные санкции в отношении белорусской авиационной отрасли.

"Мы все делаем на перспективу. Если сегодня в силу сложившихся обстоятельств что-то не нужно, надо понимать, что завтра это может быть востребовано", - сказал Лукашенко в ходе посещения аэропорта, в том числе интересуясь его работой в условиях санкций, сообщает агентство БелТА. Разговор шел о ходе реконструкции первой взлетно-посадочной полосы и дальнейшем развитии аэропорта.

В 2019 году Лукашенко открыл в этом аэропорту вторую взлетно-посадочную полосу. "Имейте в виду, что эта [первая] полоса должна быть в рабочем состоянии, - сказал Лукашенко. - Построили вторую. Эта не должна быть брошена. Полоса должна быть в идеальном состоянии. Надо в любых обстоятельствах делать это".

Кроме того, обсуждались вопросы железнодорожного сообщения аэропорта с Минском, Смолевичами и Жодином, строительство нового пассажирского терминала.

Также Лукашенко в пятницу посещает Минский завод гражданской авиации № 407.

В условиях санкций Национальный аэропорт "Минск" работает стабильно. На регулярной основе рейсы в аэропорт выполняют девять перевозчиков, из них восемь - иностранные компании. ЕС из-за инцидента с самолетом Ryanair в 2021 году запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран Евросоюза и совершать полеты над его территорией. США 9 августа 2023 года расширили санкционный список по Белоруссии, добавив в него несколько организаций, включая Минский завод гражданской авиации и "Белавиа".