В офисе генпрокурора Украины заявили о поставках некачественной формы для ВСУ на $947 тыс.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения директору фирмы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках некачественной форменной одежды для армии страны, повлекших за собой ущерб в более чем 35 млн гривен (свыше $947 тыс.).

Как отмечает офис в своем Telegram-канале, Киевская городская прокуратура и специализированная прокуратура в сфере обороны разоблачили директора одной из частных фирм и предъявили ему обвинения в завладении средствами. По данным следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По условиям договора, предусматривалась поставка ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов для украинской армии. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен. "Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату суммой более 5 млн гривен (более $135 тыс. - прим. ТАСС), а впоследствии - оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества", - отметили в офисе генпрокурора.

В ходе экспертизы выяснилось, что поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению. "Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен", - добавили в ведомстве, уточнив, что сейчас решается вопрос о мере пресечения директору фирмы.

Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило о скандале из-за закупки курток для ВСУ по завышенной втрое цене. Журналисты издания выяснили, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для вооруженных сил страны. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток общей стоимостью $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс., а "по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с $29 до $86 за штуку".