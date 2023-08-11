Фонд госимущества Украины не смог продать изъятую российскую компанию

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей, сообщило издание "Уапром"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аукцион, на котором Фонд государственного имущества Украины планировал продать изъятую аграрную компанию "Инвестагро", не состоялся из-за отсутствия покупателей. Об этом сообщает профильное украинское издание "Уапром" со ссылкой на данные фонда.

Отмечается, что стартовая стоимость предприятия составила 55 млн гривен (около $1,5 млн), однако "большая доля балансовой стоимости - 21 млн гривен (около $570 тыс.) - дебиторская задолженность, то есть средства, которые контрагенты должны оплатить предпринимателю". Кроме того, инвестор должен погасить 17,2 млн гривен ($460 тыс.) текущих долгов.

Фонд утверждает, что "Инвестагро" ранее принадлежала российскому бизнесмену, заместителю председателя совета директоров крупнейшего производителя титана в мире - корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаилу Шелкову.

21 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Шелкову обвинения в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины". По версии ведомства, обвинения связаны с якобы осуществлявшимися поставками в Россию титана с расположенного в Днепропетровской области Демуринского горно-обогатительного комбината, бенефициарным владельцем которого, по версии СБУ, являлся Шелков.

В январе высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать находящиеся в стране активы, принадлежащие Шелкову. В частности, суд взыскал в пользу государства квартиру и парковочное место в Одессе, склад рулонов нержавеющей стальной ленты, комплекс и квартиру в Никополе, колесный трактор, прицеп, автомобиль марки Lexus, четыре автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, денежные средства на банковских счетах, а также 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ВСМПО Титан Украина".