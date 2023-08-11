Подоляк признал наличие сети украинских спецслужб на территории России

В Киеве ранее заявляли, что батальон "Шаман" проводит диверсионные атаки на российской территории

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб - Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ).

"Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "24".

Украинские спецслужбы, утверждает Подоляк, могут пользоваться этой сетью. При этом он добавил, что в происходящих на территории России "инцидентах" задействованы некие "неустановленные беспилотники".

Накануне представитель ГУР Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", считающийся подразделением спецназа украинской военной разведки, проводит диверсионные атаки на территории России. Ранее британская газета The Times написала, что бойцы батальона уже больше года совершают диверсионные рейды на российские инфраструктурные объекты, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, "а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями".