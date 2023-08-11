Французский политолог назвал кризис в Нигере унижением для Макрона

Бертран Бади считает большой ошибкой президента Франции чересчур резкую реакцию с осуждением переворота

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. События вокруг военного мятежа в Нигере стали ужасной драмой и унижением для президента Франции Эмманюэля Макрона, вынужденного в этой ситуации уступить лидерство США. Такое мнение выразил политолог, почетный профессор французского Института политических исследований Бертран Бади в интервью испанской газете La Vanguardia.

Эксперт назвал большой ошибкой Макрона чересчур резкую реакцию с осуждением переворота. "Вскоре он понял, что это было сложнее, чем он думал, - отметил Бади. - Макрон понял, что оказался в тупике. В связи с этим у него было две альтернативы: отступить, что в глазах всего мира является унижением, или засесть в углу и ждать. Это он и сделал".

Политолог считает, что для французского президента тема Нигера является "ужасной драмой", поскольку он теряет своего лучшего сторонника в Африке, вынужден уступать лидерство в этой ситуации США, что "является очень важным унижением в африканской контексте и показывает, что он ошибся в расчетах". Бади отметил, что республике не удается "избавиться от всей своей колониальной истории". "Великая драма Франции в том, что она не знает, как перевернуть страницу, в неспособности Франции переопределить себя", - заключил он.

"Если бы мне пришлось резюмировать, я бы сказал, что Франция с момента обретения независимости африканскими государствами проводила дипломатию школьного учителя, основанную на искушении давать уроки и распределять наказания", - отметил он. По мнению эксперта, Франция, вероятно, не поняла, что африканские общества изменились с тех пор.

Бади полагает, что в кризисе в Нигере есть "украинское эхо", потому что "одержимость США, а также Франции, ЕС и самого ECOWAS" (Экономическое сообщество стран Западной Африки) состоит "в сдерживании российского влияния в Африке". "С определенной точки зрения события в Нигере - это триумф Глобального Юга", - добавил политолог. Он считает, что, в отличие от Франции, цель США "состоит не в том, чтобы ликвидировать переворот, а в том, чтобы его последствия стали более благоприятными для США, чем для России".