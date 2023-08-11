Из Купянского района Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию детей

Глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что объявленная ранее обязательная эвакуация жителей из населенных пунктов Купянского района, которые находятся вблизи зоны боевых действий, идет по плану

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов Купянского района и самого города Купянска. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Рассматриваем вопросы принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из города Купянска. Там, по нашим данным, осталось 523 ребенка", - написал он в своем Telegram-канале.

Синегубов добавил, что объявленная ранее обязательная эвакуация жителей из населенных пунктов Купянского района, которые находятся вблизи зоны боевых действий, идет по плану. По его словам, за два дня оттуда вывезли 33 человека.

9 августа Синегубов сообщал о планируемой обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из некоторых населенных пунктов Купянского района. На следующий день в украинских СМИ опубликовали распоряжение начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича об обязательной эвакуации жителей из районов вблизи зоны боевых действий. При этом издание Kharkiv Today поясняло, что, несмотря на обязательный характер, эвакуация не является принудительной, то есть от нее можно отказаться.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы выравнивают линию обороны на купянском направлении и до Купянска им "остались считанные километры". По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения Вооруженных сил Украины готовятся организовывать оборону в Купянске и ряде других населенных пунктов. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться.