Лукашенко заявил, что поручал премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога

Как отметил президент Белоруссии, "соседей не выбирают"

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручал премьер-министру республики связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог между странами.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск.