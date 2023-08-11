11 августа, 10:01,
обновлено 11 августа, 10:10

Лукашенко заявил, что поручал премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога

Как отметил президент Белоруссии, "соседей не выбирают"

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручал премьер-министру республики связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог между странами.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко на встрече с представителями трудовых коллективов, расположенных на территории национального аэропорта Минск. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация