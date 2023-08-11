Парламент Гагаузской автономии не смог утвердить состав Исполкома

Его должна возглавить новый руководитель автономии Евгения Гуцул

КИШИНЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Народное собрание Гагаузии (НСГ) в очередной раз не смогло утвердить состав Исполнительного комитета, который должна возглавить новый руководитель автономии Евгения Гуцул. Об этом сообщил журналистам председатель НСГ Дмитрий Константинов, который досрочно завершил заседание на фоне жаркой полемики народных избранников.

"Башкан [глава автономии] должна была привести в соответствие с законом структуру [Исполкома], она ее не изменила. <...> Депутаты решили еще раз обратиться к башкану, чтобы она все же исправила эти ошибки", - сказал Константинов.

Со своей стороны Гуцул и ее сторонники в НСГ обратили внимание, что взяли за основу существующую структуру Исполкома. Однако Константинов считает, что она была утверждена с нарушениями.

Это была третья попытка утверждения Исполкома. Если депутаты не смогут договорится до конца сентября, то глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников Гуцул, которые пикетировали здание Народного собрания с требованием утвердить исполком. Он прошел мирно, выставленные у здания кордоны полиции не вмешивались в действия его участников.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор". После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно выразили поддержку Гуцул.