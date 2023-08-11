Токаев заявил о необходимости приложить усилия для поддержания потенциала ОБСЕ

Президент Казахстана считает организацию незаменимой

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) незаменима, и ее участникам важно приложить усилия для поддержки потенциала организации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

"Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации, ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года", - приводит слова президента его пресс-служба.

Он также рассказал о перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией. "У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье", - пояснил лидер Казахстана.

В свою очередь Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

"Девиз председательства Северной Македонии - "все для людей", что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве", - отметил глава МИД Северной Македонии.

В завершение встречи Токаев передал наилучшие пожелания президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.