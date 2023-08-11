Глава МИД КНР назвал США крупнейшим в мире фактором нестабильности

По словам Ван И, "США сбрасывают маску честной конкуренции, когда принуждают другие страны к участию в одностороннем протекционизме против Китая"

ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Действия США против Китая доказывают, что эта страна является крупнейшим в мире источником нестабильности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.

"США сбрасывают маску честной конкуренции, когда принуждают другие страны к участию в одностороннем протекционизме против Китая. Эти действия только подорвут доверие к Вашингтону и докажут всему миру, что Соединенные Штаты стали сегодня крупнейшим фактором нестабильности в мире", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И с 10 по 13 августа нанесет визит в Сингапур, Малайзию и Камбоджу. Как уточнили ранее в МИД КНР, страны Юго-Восточной Азии активно участвуют в проектах инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"), при этом Сингапур, Малайзия и Камбоджа - важные партнеры, с которыми Китай динамично развивает сотрудничество.