Африканский союз поддержал решения саммита ECOWAS по Нигеру

Организация обратилась к международному сообществу с призывом "принять меры для защиты находящегося в изоляции президента Нигера Мохамеда Базума"

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Африканский союз (АС) заявил о поддержке решений саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который в четверг состоялся в нигерийской столице Абудже. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Африканский союз поддерживает решения стран Западной Африки [ECOWAS] в отношении мятежа в Нигере", - говорится в заявлении АС. Африканский союз также обратился к международному сообществу с призывом "принять меры для защиты находящегося в изоляции президента Нигера Мохамеда Базума".

Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в столице Нигерии Абудже. Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере. При этом председательствующий в ECOWAS в настоящее время президент Нигерии Бола Тинубу признал, что ультиматум мятежникам Нигера с требованиями восстановить демократическое правление, как и введенные санкции, не принесли желаемого результата. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".