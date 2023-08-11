США принимают меры по защите своих военных в Нигере

Лидеры ECOWAS 10 августа договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее"

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) принимает меры для защиты американских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, ввиду приготовлений Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) к военной операции в республике.

Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на представителя командования.

"AFRICOM следит за ситуацией в Нигере, и силы США продолжают принимать разумные меры защиты своих военных", - сказала представитель.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Кот-д'Ивуар выделит батальон численностью от 850 до 1 100 человек, в операции примут также участие Бенин, Нигерия и другие страны.