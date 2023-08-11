11 августа, 11:15

Голландские левые партии выдвинули Тиммерманса на пост лидера перед ноябрьскими выборами

Они считают, что заместитель председателя Еврокомиссии является наиболее подходящей кандидатурой для продвижения зеленого и социального курса в Нидерландах

ГААГА, 11 августа. /ТАСС/. Партия труда и "Зеленые левые" выдвинули заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса на пост своего лидера в преддверии предстоящих в ноябре парламентских выборов. Об этом сообщила в соцсети X (ранее Twitter) партия "Зеленые левые".

Идущие на выборы единым блоком и с единой предвыборной программой политические силы считают, что Тиммерманс является наиболее подходящей кандидатурой для продвижения зеленого и социального курса в Нидерландах. "Он знает, как преодолевать разногласия, хочет восстановить доверие и имеет четкое видение будущего нашей страны", - отмечается в сообщении.

Внеочередные парламентские выборы были назначены в Нидерландах на 22 ноября после того, как действующее коалиционное правительство распалось на фоне разногласий по поводу миграционной политики. 

Теги:
НидерландыТиммерманс, Франс
© Информационное агентство ТАСС
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