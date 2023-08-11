Президент ЮАР поддержал вступление Ирана в БРИКС

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР

ТЕГЕРАН, 11 августа. /ТАСС/. Претория полностью поддерживает вступление Тегерана в БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран как дружественная страна был принят БРИКС", - передает цитату Рамапосы агентство Mehr News. Президент ЮАР также выразил надежду, что во время официального визита президента Ирана Эбрахима Раиси в африканскую страну будет подписан ряд документов о сотрудничестве между двумя странами.

По словам главы МИД Ирана, которые приводит агентство, ожидаются два визита президента исламской республики в ЮАР: 24 августа для участия в саммите "Друзей БРИКС" и осенью для обсуждения двусторонних отношений.

2 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран решил подать заявку в БРИКС и готовится присоединиться к этой группе стран. 1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения объединения, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, в том числе Иран.

Группа БРИКС образовалась в 2006 году. Изначально в нее входило четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2011 к этому составу присоединилась Южная Африка.