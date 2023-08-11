WP: первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета

Как сообщило издание, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные курсы английского языка в Великобритании, чтобы освоить терминологию

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

По ее данным, группа завершит первый этап обучения "не ранее следующего лета", они составят половину авиационной эскадрильи. Два других пилота будут находиться в запасе, уточняет издание. Вторая группа летчиков сможет завершить подготовку только к концу 2024 года.

Как отмечает газета, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы освоить терминологию, связанную с управлением истребителями. Согласно данным The Washington Post, Дания предложила обучать языку не только летчиков, но и тех, кто работает на земле.

Несмотря на заявления лидеров ряда западных стран на саммите НАТО о том, что обучение украинских летчиков начнется в августе, "очевидно, что их планы все еще в процессе формирования", пишет издание. Представитель министерства обороны Дании Марк ван де Бек назвал нехватку тренеров в Европе ключевой причиной, почему обучение украинских летчиков откладывается. Он подчеркнул, что пилотирование F-16 в бою - сложная задача, которой должны учить постепенно.

4 августа американская газета Politico сообщила, что группа в составе восьми украинских летчиков отобрана для участия в западной программе по их подготовке к применению американских истребителей F-16. При этом сроки ее начала не раскрывались.

Зеленский ранее выразил надежду, что обучение украинских летчиков управлению самолетами F-16 начнется в августе. Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года.