Более 30 стран примут участие во II Международном антифашистском конгрессе в Минске

Среди участников будут представители военных делегаций и дипкорпуса, научного сообщества, а также государственных органов Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны и руководители ведущих СМИ

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Второй Международный антифашистский конгресс пройдет в Минске с 17 по 19 августа, в нем примут участие представители более 30 стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

"Более 30 стран примут участие во II Международном антифашистском конгрессе, который пройдет в Минске с 17 по 19 августа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что среди участников будут представители военных делегаций и дипкорпуса, научного сообщества, а также государственных органов Белоруссии, ветераны Великой Отечественной войны и руководители ведущих средств массовой информации.

В ведомстве отметили, что цель форума - "консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма в мире и сохранить историческую правду о Второй мировой войне, в том числе Великой Отечественной войне".

Первый Международный антифашистский конгресс был проведен 20 августа 2022 года в подмосковном центре "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022".