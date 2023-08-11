11 августа, 11:11,
обновлено 11 августа, 12:06
Попытка госпереворота в Нигере

В Афросоюзе призвали мятежников в Нигере прекратить обострение с ECOWAS

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат выразил "глубокую озабоченность по поводу ухудшения условий содержания под стражей президента Мохамеда Базума"

РАБАТ, 11 августа. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат обратился с призывом к военным мятежником в Нигере срочно прекратить обострение отношений с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом говорится в опубликованном в пятницу коммюнике АС.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

"Председатель комиссии обратился с призывом к военным властям [Нигера] срочно прекратить эскалацию с региональной организацией, недоверие к ней и продолжающуюся изоляцию президента [Мохамеда Базума] в условиях, которые тревожным образом ухудшаются. Он выражает глубокую озабоченность по поводу ухудшения условий содержания под стражей президента Мохамеда Базума. Такое обращение с президентом, демократически избранным посредством законного избирательного процесса, недопустимо", - отмечается в документе.

"Председатель Комиссии призывает к немедленному освобождению президента Базума, всех членов его семьи и членов его правительства, которые незаконно изолированы вместе с ним в нарушение законодательства Нигера и всех основополагающих принципов АС и ECOWAS. Председатель Комиссии призывает международное сообщество объединить все свои усилия для сохранения жизни, моральной и физической неприкосновенности президента Мохамеда Базума", - подчеркивается в документе.

Кроме того, Махамат решительно поддержал "решения ECOWAS, касающиеся антиконституционных изменений в Нигере". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация