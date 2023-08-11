В Афросоюзе призвали мятежников в Нигере прекратить обострение с ECOWAS

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат выразил "глубокую озабоченность по поводу ухудшения условий содержания под стражей президента Мохамеда Базума"

РАБАТ, 11 августа. /ТАСС/. Председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат обратился с призывом к военным мятежником в Нигере срочно прекратить обострение отношений с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом говорится в опубликованном в пятницу коммюнике АС.

"Председатель комиссии обратился с призывом к военным властям [Нигера] срочно прекратить эскалацию с региональной организацией, недоверие к ней и продолжающуюся изоляцию президента [Мохамеда Базума] в условиях, которые тревожным образом ухудшаются. Он выражает глубокую озабоченность по поводу ухудшения условий содержания под стражей президента Мохамеда Базума. Такое обращение с президентом, демократически избранным посредством законного избирательного процесса, недопустимо", - отмечается в документе.

"Председатель Комиссии призывает к немедленному освобождению президента Базума, всех членов его семьи и членов его правительства, которые незаконно изолированы вместе с ним в нарушение законодательства Нигера и всех основополагающих принципов АС и ECOWAS. Председатель Комиссии призывает международное сообщество объединить все свои усилия для сохранения жизни, моральной и физической неприкосновенности президента Мохамеда Базума", - подчеркивается в документе.

Кроме того, Махамат решительно поддержал "решения ECOWAS, касающиеся антиконституционных изменений в Нигере".