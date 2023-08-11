Индия пока не располагает информацией об участии лидеров РФ и КНР в саммите G20

Приглашения лидерам "двадцатки" направлены, сообщили в МИД Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 августа. /ТАСС/. МИД Индии пока не располагает информацией, подтверждающей участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

"Что касается вопроса о подтверждении [участия] или об участии [в саммите], то рад сообщить, что когда мы сможем сделать это, то мы поделимся деталями", - ответил он на вопрос о том, подтвердилось ли участие во встрече глав государств и правительств G20 Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Он отметил, что приглашения лидерам "двадцатки" направлены. "Ждем с нетерпением их участия [в саммите]", - добавил Багчи.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Его планируется провести в очном формате. На саммит приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура и ОАЭ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ясности с тем, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, пока нет. В прошлом году делегацию РФ на форуме лидеров "двадцатки" в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.