Лидер турок-киприотов высказался за развитие политических и торговых связей с Россией

Эрсин Татар также поддержал решение РФ открыть консульство в северной части острова

НИКОСИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар считает важным способствовать развитию политических и коммерческих отношений с Россией. Татар занимает пост президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме Анкары, не признает ни одно другое государство мира.

"Я надеюсь, что руководство ТРСК окажет содействие дальнейшему развитию человеческих, политических и коммерческих отношений между Северным Кипром и Россией", - приводит его слова турко-кипрская газета Kıbrıs Postası.

Как сообщило ранее посольство России на Кипре, оно приступает к оказанию консульских услуг в северной части острова. Работа будет вестись на регулярной основе. Посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков заявил корреспонденту ТАСС, что "данное решение уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста" и "продиктовано исключительно гуманитарными соображениями". По некоторым оценкам, на севере Кипра сегодня проживает свыше 50 тыс. россиян.

"Посол России в Никосии Мурат Зязиков и некоторые российские официальные лица заявили, что Российская Федерация в ближайшее время начнет оказывать консульские услуги в Турецкой республике Северного Кипра. Этот подход, позволяющий рассматривать внешнюю политику с гуманитарной точки зрения, является современным проявлением взаимовыгодного понимания и дипломатии", - заметил Татар. "В связи с увеличением численности русской диаспоры, проживающей в ТРСК, я полностью поддерживаю решение Российской Федерации открыть консульство в северной части острова", - добавил лидер турок-киприотов.

Северокипрские власти назвали такой шаг логичным с учетом объективной необходимости оказывать услуги россиянам на северной части острова. Однако в ТРСК отметили, что открытие офиса не означает признания этой части Кипра со стороны РФ. Как заявил в свою очередь МИД Кипра, республика "проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН".