Эксперт: ECOWAS нужна поддержка Совбеза ООН в вопросе военного вмешательства в Нигер

Как заявил политолог Бубу Дукуре, "очевидные риски, которые несет в себе кризис вокруг Нигера, видны в реальном времени и могут проявиться в самой краткосрочной перспективе"

РАБАТ, 11 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) нуждается в поддержке Совета Безопасности ООН для рассмотрения вопроса о военном вмешательстве в Нигер, где в конце июля произошел военный мятеж, приведший к отстранению от власти президента Мохамеда Базума. Об этом в телефонном интервью корреспонденту ТАСС заявил малийский политолог, эксперт в области коммуникаций и международных отношений Бубу Дукуре.

"Очевидные риски, которые несет в себе кризис вокруг Нигера, видны в реальном времени и могут проявиться в самой краткосрочной перспективе, потому что международное сообщество, прячущееся под прикрытием ECOWAS, обладает значительными рычагами, которые, безусловно, могут угрожать стабильности Нигера и всего региона. Мы должны опасаться того, что в случае агрессии или нежелательного вмешательства, которое подорвет целостность одной из стран региона, эти риски удвоятся. И давайте вспомним, что ECOWAS абсолютно необходима поддержка Совета Безопасности ООН для рассмотрения вопроса о военном вмешательстве в Нигер", - отметил собеседник агентства.

Африка недовольна Западом

Говоря о возможных последствиях планов ECOWAS вторгнуться в Нигер, эксперт отметил вероятность "роста реваншистского движения панафриканистов против французских символов и интересов, а также обращения населения стран - членов ECOWAS против своих руководителей, которые согласились на роль марионеток". "Одним из важных аспектов является недовольство африканского населения в целом и жителей региона Сахеля в частности Западом за его действия по разграблению ресурсов континента, систему неоколониально-патерналистского порабощения. Антиимпериалистические и антинеоколониалистические настроения африканцев, в том числе жителей Нигера, будут только укрепляться", - продолжал Дукуре.

"Введенное ECOWAS закрытие границ с Нигером в сочетании с замораживанием активов республики грозит вызвать двойной экономический и гуманитарный кризис. Но позиция соседних стран - Буркин-Фасо, Мали, Гвинеи-Конакри и Алжира, которые отказались присоединиться к санкциям - дает Нигеру возможность получать глоток кислорода во время кризиса", - добавил он.

"Единственное, что сегодня нужно Нигеру, - это его суверенитет, свободный выбор в сфере безопасности и политики, институциональных и стратегических решений. Нигер никогда не сумеет выбраться из сложившейся ситуации, если другие будут навязывать ему диктат или выбирать за него", - уверен эксперт.

"Народ Нигера достаточно ответственен, чтобы выбирать своих союзников, своих партнеров, свою политику и претворять в жизнь свое видение. Пусть те, кто хочет помочь ему, помогают. В противном случае пусть жители Нигера сами станут хозяевами своей судьбы. Помимо урана, Нигер богат человеческими и природными ресурсами, которые способны помочь стране противостоять любым вызовам", - подытожил собеседник ТАСС.

Ситуация в Нигере

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя.

Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в Абудже. Сообщество заявило о "непоколебимой приверженности" восстановлению конституционного строя в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении с саммита заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".