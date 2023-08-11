СМИ: Франция готовится вывести 40 военнослужащих из Нигера в Чад

По сведениям газеты l'Opinion, устроившие мятеж в Нигере военные не гарантируют сохранности оставленного имущества

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Франция может вывести немногочисленное подразделение своих войск из Нигера в Чад, устроившие мятеж в Нигере военные не гарантируют сохранности оставленного имущества. Об этом сообщила французская газета l'Opinion.

По данным издания, командующий французским ограниченным контингентом генерал Эрик Озанн уведомил нового начальника штаба Вооруженных сил Нигера бригадного генерала Мусу Салау Барму о намерении "вывести около 40 солдат", дислоцированных на севере африканской страны, в столицу Чада Нджамену.

Как отмечает газета, генерал Барму "согласовал вывод подразделения, однако указал своему французскому коллеге, что ВС Нигера не могут гарантировать безопасность оставляемого имущества, несмотря на просьбу французского военачальника".