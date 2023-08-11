Зеленский после серии скандалов распорядился уволить всех областных военкомов

Президент Украины поручил назначить на их места военных, побывавших в зоне боевых действий

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился освободить от должностей всех областных военкомов.

"Увольняем всех областных военкомов. <...> Цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - сказал он по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский поручил главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий. Украинский президент добавил, что военкомами надо назначать инвалидов, утративших здоровье в результате боевых действий.

По словам главы государства, в стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий в Винницкой, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР. "Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой", - сказал Зеленский.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Также в соцсетях появляются кадры, на которых, как утверждается, сотрудники военкоматов насильно заставляют мужчин садиться в машины и увозят их. Украинские СМИ также сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

25 июля Зеленский заявил, что ему представили первые результаты проверки военкоматов, и назвал их неутешительными. Один из самых громких скандалов произошел в Одесской области - в июне СМИ опубликовали информацию о том, что семья военкома Евгения Борисова приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на $4,5 млн. 23 июня Зеленский прочил уволить Борисова, 25 июля подозреваемый был арестован.