Spiegel: задержанный офицер Бундесвера работал в отделе закупок систем электронной борьбы

По данным газеты, Томас Х. мог иметь широкий доступ к секретной информации, касающейся возможностей и проектов ВС ФРГ в этой области

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Офицер Бундесвера, подозреваемый в шпионаже в пользу РФ, работал в отделе поддержки (отдел U - Unterstuetzung) Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения, который в том числе занимается закупками для ВС ФРГ систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их данным, задержанный Томас Х. в принципе мог иметь широкий доступ к секретной информации, касающейся возможностей и проектов ВС ФРГ в области радиоэлектронной борьбы. Отдел U отвечает в том числе за оснащение подразделения специального назначения Бундесвера новейшими боевыми системами, которые существуют на рынке. Причем, как отметил Der Spiegel, должность Томаса Х. предусматривает необходимость прохождения специальной контрразведывательной проверки.

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце на западе страны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. В ведомстве утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество".

При этом, по версии прокуратуры, мужчина однажды якобы "предоставил информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, с целью дальнейшей передачи российской разведке". Подозреваемый предстал перед судьей Верховного федерального суда, который распорядился арестовать его и поместить в следственный изолятор.

Томас Х. подозревается в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, но не в государственной измене. Как отмечают местные наблюдатели, это говорит о том, что либо у следствия пока нет доказательств того, что он передал секретную информацию, либо предлагаемые им сведения не представляли ценности. Мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения.