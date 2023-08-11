Комиссия по правам человека при СПЧ ООН призвала стороны конфликта в Эфиопии к деэскалации

Она также попросила придерживаться соблюдения прав человека

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международная комиссия по правам человека при СПЧ ООН призвала конфликтующие стороны в Эфиопии принять шаги по деэскалации и придерживаться соблюдения прав человека. Об этом сообщает портал KBC.

Ранее власти штата Амхара сообщили, что ситуация в регионе нормализуется после интенсивных вооруженных столкновений между федеральными силами и местными ополченцами.

"Предыдущие чрезвычайные ситуации сопровождались нарушениями прав человека. Поэтому мы призываем правительство строго придерживаться принципов необходимости, пропорциональности и недискриминации в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами по статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах", - говорится в заявлении комиссии.

Она также призвала обе стороны конфликта уважать права человека и предпринять шаги по деэскалации ситуации и уделить внимание усилиям по мирному урегулированию конфликта.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. Посольство России в Эфиопии 9 августа предупредило граждан РФ о необходимости временно воздержаться от поездок Амхару по причине небезопасной обстановки там.

Вооруженные столкновения начались в штате Амхара после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.