Польша готовится к концу осени разместить на границе с Белоруссией части новой дивизии

Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак рассказал о создании временной инфраструктуры для частей первой пехотной дивизии

ТАСС, 11 августа. Министерство национальной обороны Польши начало создание военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны начать несение службы на востоке страны в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.

"Мы создаем временную инфраструктуру для частей первой пехотной дивизии", - написал он. "Сегодня было подписано соглашение на приобретение 140 контейнеров", - указал министр. "Уже через три месяца там начнут постоянную службу солдаты", - добавил Блащак.

Решение о создании новой дивизии в Подляском воеводстве было принято Минобороны Польши в начале 2023 года. Она будет оснащена южнокорейскими танками К2 и американскими Abrams, а также самоходными гаубицами Krab и K9.

Текущий план развития польских вооруженных сил включает их расширение до шести дивизий и увеличение численности армии до 300 тыс. военнослужащих.