Швейцария призвала ECOWAS к поиску дипломатического урегулирования кризиса в Нигере

Официальный представитель швейцарского МИД Андреас Хеллер заявил о необходимости добиться освобождения президента Мохамеда Базума и его семьи

ЖЕНЕВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария призвала Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и другие заинтересованные стороны урегулировать кризис в Нигере дипломатическим путем. Об этом заявил ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Андреас Хеллер.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о позиции Швейцарии в связи с решением ECOWAS начать военную операцию в Нигере, Хеллер сказал: "Швейцария призывает ECOWAS и всех участников найти дипломатическое решение продолжающегося кризиса в Нигере и восстановить конституционный порядок и добиться освобождения президента [Мохамеда] Базума и его семьи".

Ранее президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. По его словам, начальники штабов вооруженных сил государств ECOWAS проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д’Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек и что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента Мохамеда Базума в случае военного вмешательства соседних государств для восстановления его власти.