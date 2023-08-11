Испанских туристов эвакуировали из зоны конфликта в Эфиопии

Их планируют отправить в Аддис-Абебу, откуда они вылетят домой

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Группа из 18 испанских туристов и гида эвакуирована из зоны конфликта в эфиопском штате Амхара. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Ранее совет министров Эфиопии ввел режим чрезвычайного положения в регионе Амхара на севере страны после интенсивных вооруженных столкновений между федеральными силами и местными ополченцами. В связи с этим авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила рейсы в крупные города региона Амхара, в том числе в его столицу Бахр-Дар. По последним утверждениям властей штата, ситуация в регионе нормализуется.

Как сообщается, 2 августа группа туристов оказалась заблокирована в сельской местности вдали от крупных городов из-за напряженной ситуации. В пятницу испанцев эвакуировали в Бахр-Дар военным вертолетом. В субботу планируется отправить туристов в Аддис-Абебу, откуда они вылетят в Испанию.

По словам туристов, местные жители оказали им теплый прием, обеспечили питание и ночлег.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. Вооруженные столкновения начались после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.