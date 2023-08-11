Депутат ФРГ предупредила, что поставка Taurus приведет к эскалации конфликта на Украине

Сара Вагенкнехт призвала правительство республики "не позволять оружейному лобби и его сторонникам втягивать себя в войну с Россией"

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Поставки крылатых ракет Taurus Украине со стороны правительства ФРГ могут привести к дальнейшему неконтролируемому разрастанию украинского конфликта. С таким мнением выступила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

"Поставка [германскими властями] крылатых ракет Taurus Украине стала бы еще одним шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта", - заявила политик в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Она обратила внимание на то, что есть "веские причины", по которым "даже США не поставляют Украине крылатые ракеты, способные поражать цели, находящиеся на расстоянии сотни километров на территории России". Кроме того, по ее мнению, Taurus "не помогут Украине одержать военную победу", а лишь приведут к росту числа жертв и разрушений.

В этом контексте Вагенкнехт призвала правительство республики "не позволять оружейному лобби и его сторонникам втягивать себя в войну с Россией". По ее мнению, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следовало бы "добиваться прекращения огня и ведения мирных переговоров" между сторонами "вместо бесконечных поставок оружия".

11 августа газета Bild проинформировала, что власти Германии пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, вопреки сообщениям некоторых СМИ. По информации издания, и в ведомстве федерального канцлера, и в Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. "Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет", - заявил газете высокопоставленный чиновник в правительстве, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство республики изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы, и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, канцлер Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ в Берлине 14 мая. Ранее о необходимости передачи Киеву ракет заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии, оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако социал-демократы были против.