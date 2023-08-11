В Британии нелегальных мигрантов переселят с баржи в Ла-Манше после обнаружения легионеллы

По версии Sky News, бездействие властей могло привести к вспышке болезни

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Британские власти начали переселять нелегальных мигрантов с баржи Bibby Stockholm в проливе Ла-Манш в связи с выявлением возбудителя легионеллеза (болезни легионеров). Об этом сообщил телеканал Sky News.По его информации, мигрантов разместят в другом месте, локация пока не уточняется.

С 7 августа британские власти успели разместить на Bibby Stockholm более 50 мигрантов, которые ждут рассмотрения своих заявок на получение убежища в королевстве. Баржа пришвартована в гавани острова Портленд на юго-западе Англии. По версии телеканала, бездействие властей могло привести к вспышке легионеллеза среди мигрантов, хотя симптомов заболевания не зафиксировали ни у кого из них.

Трехъярусное судно, длина корпуса которого достигает 93 м, рассчитано на 506 человек. Это более чем в два раза превышает показатель вместимости баржи, когда она использовалась для размещения работников энергетических компаний, обслуживающих месторождения на шельфе.

Борьба с нелегалами

Правительство Великобритании весной приняло решение разместить нелегалов на Bibby Stockholm с целью сократить расходы на их содержание в отелях и снизить нагрузку на местные органы власти. По данным кабмина, содержание нелегалов обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн) в день. Правительство намеревалось задействовать еще две баржи, где могли бы разместиться около 1 тыс. мигрантов, однако от этих планов пришлось отказаться, так как не было найдено место для стоянки судов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных задач своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии через Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет. В 2018 году было за регистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году - 28,5 тыс.

В прошлом году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. В четверг Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш.