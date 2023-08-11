Вьетнам и Китай обсудили поддержание мира в Восточном море и пограничные вопросы

Стороны заявили о достижении договоренности о сотрудничестве в управлении совместной сухопутной границей

ХАНОЙ, 11 августа. /ТАСС/. Вьетнам и Китай намерены должным образом контролировать и устранять разногласия, прилагать усилия, направленные на поддержание мира и стабильности в Восточном (Южно-Китайском) море. Как передает Вьетнамское информационное агентство (ВИА), такое заявление было сделано на встрече в Пекине постоянного (первого) заместителя вьетнамского министра иностранных дел Нгуен Минь Ву и заместителя главы МИД КНР Ма Чжаосюя.

Стороны выступили за укрепление мира и безопасности в Южно-Китайском море. Замглавы МИД Вьетнама подчеркнул необходимость соблюдения законных прав и интересов прибрежных государств в духе соответствия международному праву, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В ходе консультаций Вьетнам и Китай договорились продолжать строго придерживаться общего мнения на высоком уровне, соблюдать двустороннее соглашение об основных принципах урегулирования морских вопросов, уважать законные интересы друг друга, разрешать споры и разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, уточнило ВИА.

Стороны открыто и откровенно обменялись мнениями по пограничным и территориальным вопросам. Достигнута договоренность о сотрудничестве в управлении совместной сухопутной границей на основе строгого соблюдения всех двусторонних пограничных соглашений и юридических документов, добавило агентство.