11 августа, 13:48

СМИ: Эрдоган 20 августа посетит Венгрию

По данным издания Telex, на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики

БУДАПЕШТ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Будапешт 20 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило интернет-издание Telex.

По его информации, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики. Стороны планируют подготовить следующее заседание Венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Будапеште в конце года, приводит издание слова пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Берталана Хаваши.

Последний раз президент Турции посещал Будапешт с официальным визитом в ноябре 2019 года, сообщает Telex. 

Теги:
ТурцияВенгрияЭрдоган, Реджеп ТайипОрбан, Виктор
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