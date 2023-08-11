СМИ: Эрдоган 20 августа посетит Венгрию

По данным издания Telex, на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики

БУДАПЕШТ, 11 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Будапешт 20 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило интернет-издание Telex.

По его информации, на встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики. Стороны планируют подготовить следующее заседание Венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, которое состоится в Будапеште в конце года, приводит издание слова пресс-секретаря премьер-министра Венгрии Берталана Хаваши.

Последний раз президент Турции посещал Будапешт с официальным визитом в ноябре 2019 года, сообщает Telex.