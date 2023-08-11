Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ

Она набрала больше 6 тыс. голосов с 13 июня

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко на фоне событий вокруг Киево-Печерской лавры заявил, что поддерживает петицию об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в столице страны.

Петиция, предлагающая, в частности, расторгнуть все договоры аренды с УПЦ, провести инвентаризацию земельных участков и лишить УПЦ права пользования ими, была опубликована еще 13 июня и за это время собрала больше 6 тыс. голосов.

"Поддерживаю электронную петицию №12273 "Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева", - приводит слова Кличко издание Klymenko Time. Будут ли приняты властями Киева какие-либо дальнейшие меры, Кличко не указал.

Мэр Киева является достаточно влиятельным украинским политиком, местные СМИ даже связывают критику в его адрес со стороны президента Владимира Зеленского с опасениями, что на возможных президентских выборах Кличко может обойти действующего главу государства.

В пятницу сотрудники полиции выставили посты у всех гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры. Накануне суд в Киеве удовлетворил иск музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря. Днем ранее суд признал законным расторжение договора аренды лавры с УПЦ, отказав ей в удовлетворении исковых требований к заповеднику. В УПЦ сообщили, что будут обжаловать эти решения.

При этом уже вечером 10 августа руководство музея-заповедника приняло решение о закрытии с 11 августа для посетителей входа в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В организации указали, что эта мера временная и вызвана "необходимостью урегулирования определенных вопросов". Запрет не касается священников, монахов и работников монастыря. Позже в УПЦ сообщили, что сотрудники Нацполиции отказываются пропускать верующих, проживающих в отелях лавры, в места их ночлега. Как сообщили в пятницу в украинском Союзе православных журналистов, часть людей, которые не смогли попасть в гостиничные корпуса, ночевали в храме Агапита Печерского, расположенном у ворот лавры.