В Германии требуют ввести четкие правила использования ударных беспилотников Бундесвера

ВС ФРГ на протяжении десятилетий используют беспилотники в зарубежных миссиях, однако только для сбора информации, пишет журнал Der Spiegel

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гадехенс выступил за введение четких правил использования ударных беспилотников Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, что Бундесвер на протяжении десятилетий использует беспилотники в зарубежных миссиях, однако только для сбора информации. Оснащение ВС ФРГ ударными БПЛА долгое время являлось табу, особенно для Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "зеленых", пока они, наконец, не договорились об этом в коалиционных переговорах с СвДП в 2021 году. С тех пор с производителями боеприпасов подписаны контракты на €55,5 млн, причем примерно треть от общей суммы расходов уже потрачена, а давно вызывающие споры ударные беспилотники должны быть готовы к использованию в течение следующего года.

Однако для этого, как уточняет журнал, отсутствует одно важное условие - "обязательные принципы использования ударных беспилотников". Их утверждение было одобрено Бюджетным комитетом Бундестага весной 2022 года под давлением партий, входящих в правящую в ФРГ коалицию "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП). Как заявил Der Spiegel Гадехенс, "необходимые принципы использования еще не отправлены в парламент". "Наконец-то наши солдаты получат ударные БПЛА, которых они так долго ждали. Но из-за того, что принципы использования, требуемые коалицией "Светофор", до сих пор отсутствуют, беспилотники не могут быть использованы в соответствии с текущим положением", - заявил он.

Бундесвер до сих пор использовал дроны в зарубежных миссиях для защиты своих военных от нападений, например, при патрулировании в Мали. "Обязательные принципы использования ударных беспилотников должны быть разработаны правительством ФРГ и приняты Комитетом по обороне и Комитетом по иностранным делам", - говорится в решении бюджетного комитета. Однако до этих принципов еще далеко, резюмирует Der Spiegel.

По словам представителя ХДС, такие принципы лежат в ящиках Минобороны уже три года. В то время оборонное ведомство во главе с Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) после консультаций с экспертами из различных областей представило парламенту программный документ по использованию ударных беспилотников для дальнейшего обсуждения. Ответственные министерства говорят, что принципы использования ударных БПЛА будут своевременно представлены в Бундестаг. Однако когда это произойдет, отстается открытым, заключает Der Spiegel.