Министр культуры Италии и Илон Маск планируют благотворительную акцию за пределами Рима

Вырученные средства направят "двум важным итальянским педиатрическим больницам для укрепления материально-технической базы и проведения научных исследований по борьбе с заболеваниями, от которых страдают дети"

РИМ, 11 августа. /ТАСС/. Министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано и Илон Маск обсудили "проведение благотворительной акции" за пределами Рима. Об этом сообщило итальянское министерство после слов Маска о планах организовать бой с руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом на фоне "античного Рима".

Маск тогда также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения поединка.

"У меня была долгая и дружеская беседа с Илоном Маском, мы говорили о нашей общей страсти к истории Древнего Рима. Мы обсуждаем, как организовать грандиозную благотворительную акцию с историческим подтекстом и с уважением к достопримечательностям. Она (акция) будет проходить не в Риме", - сказал Санджулиано, слова которого приводит пресс-служба министерства. В ведомстве отметили, что вырученные средства планируется направить "двум важным итальянским педиатрическим больницам для укрепления материально-технической базы и проведения научных исследований по борьбе с заболеваниями, от которых страдают дети".

Итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что акция может пройти в Помпеях.

Ранее в пятницу Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов, а в качестве организаторов мероприятия выступят фонды предпринимателей вместо UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.