МИД ФРГ поддержал усилия стран Африки по восстановлению конституционного порядка в Нигере

В Берлине признали, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Германия поддерживает усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере и признает, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя итоги саммита ECOWAS.

"Государственный переворот в Нигере является переломным моментом для будущего Сахельского региона", - сказала Бербок. Тот факт, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз выступают сплоченно в эти решающие дни, по ее словам, является явным признаком поддержки демократии в Нигере и за его пределами. "Мы поддерживаем усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере и признаем, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства", - констатировала министр. "В интересах Нигера и всего региона в целом, чтобы участники переворота наконец-то приступили к этим посредническим усилиям", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

В то же время она решительно осудила захват и удержание в заложниках мятежниками в Нигере президента страны Мохамеда Базума и членов его семьи. "Они должны быть немедленно освобождены", - указала Бербок. Путчистам, по утверждению главы внешнеполитического ведомства Германии, грозят серьезные последствия, если с президентом и его родными что-то случится.