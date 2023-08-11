11 августа, 14:35
Попытка госпереворота в Нигере

МИД ФРГ поддержал усилия стран Африки по восстановлению конституционного порядка в Нигере

В Берлине признали, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Германия поддерживает усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере и признает, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя итоги саммита ECOWAS.

Читайте также
Возможность интервенции и эвакуация иностранцев. Что известно о ситуации в Нигере

"Государственный переворот в Нигере является переломным моментом для будущего Сахельского региона", - сказала Бербок. Тот факт, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз выступают сплоченно в эти решающие дни, по ее словам, является явным признаком поддержки демократии в Нигере и за его пределами. "Мы поддерживаем усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере и признаем, что государства региона стремятся использовать для этого все дипломатические средства", - констатировала министр. "В интересах Нигера и всего региона в целом, чтобы участники переворота наконец-то приступили к этим посредническим усилиям", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

В то же время она решительно осудила захват и удержание в заложниках мятежниками в Нигере президента страны Мохамеда Базума и членов его семьи. "Они должны быть немедленно освобождены", - указала Бербок. Путчистам, по утверждению главы внешнеполитического ведомства Германии, грозят серьезные последствия, если с президентом и его родными что-то случится. 

Теги:
НигерГерманияБербок, АнналенаПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация