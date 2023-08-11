11 августа, 14:52

Кабмин Украины разрешил импортировать запчасти к военной технике без спецразрешения

По мнению правительства, упрощение импорта существенно усилит возможности тыла быстро восстанавливать военную технику

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Украины упростило импорт комплектующих и запчастей для военной техники. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"К перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля, мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике, - цитирует пресс-служба первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко. - В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты пилотируемых летательных аппаратов".

По мнению правительства, упрощение импорта "существенно усилит возможности тыла быстро восстанавливать военную технику - ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов". При этом сохраняется разрешительный порядок для импорта товаров, по которым Украина отчитывается перед международными организациями.

Ранее кабмин упростил ввоз на Украину беспилотников и комплектующих к ним, средств управления, приборов ночного и телевизионного видения, оптических прицелов для оружия, технологий для разработки, производства и ремонта изделий военного назначения. 

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