В Азербайджане обвинили армян Карабаха в срыве договоренностей по грузоперевозкам

В Баку заявили, что предлагали провести переговоры в Евлахе

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. Представители армянского населения Карабаха сорвали имевшиеся с властями Азербайджана договоренности по налаживанию грузоперевозок и двусторонним переговорам. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

"С помощью международных посредников в последние дни действительно была достигнута договоренность об использовании Международным комитетом Красного Креста (МККК) маршрута Агдам - Ханкенди для перевозки грузов, а через 24 часа после этого - увеличении интенсивности перевозок по Лачинской дороге. В последний момент эта договоренность была сорвана представителями армянского населения Карабаха", - говорится в заявлении.

Гаджизаде также добавил, что азербайджанская сторона предложила представителям армян Карабаха провести переговоры в Евлахе. "Встреча была согласована, решены все логистические вопросы. Однако и эта договоренность была сорвана армянской стороной", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана. По его словам, случившееся еще раз показывает, что заявления армянской стороны о тяжелой гуманитарной ситуации не соответствуют действительности.