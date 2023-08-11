Число военных, погибших при нападении боевиков ИГ на северо-востоке Сирии, выросло до 26

По данным телеканала Al Hadath, военнослужащие находились в автобусе, который попал в засаду в окрестностях города Эль-Меядин

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 26 сирийских солдат погибли от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор. Как передал вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, военнослужащие находились в автобусе, который попал в засаду в окрестностях города Эль-Меядин (368 км от Дамаска).

По информации телеканала, боевики, совершившие расправу, захватили также в плену группу военных и увезли их с собой вглубь пустыни.

Ранее сообщалось о 23 погибших. Медицинские источники отметили, что число жертв может возрасти, учитывая, что 11 раненых, доставленных в госпиталь, находятся в тяжелом состоянии.

Командование ВС Сирии направило в провинцию Дейр-эз-Зор отряды сил специального назначения для проведения антитеррористической операции против банд ИГ. Поддержку войскам оказывают проиранские формирования, состоящие из шиитских ополченцев. В преследовании террористов участвуют вертолеты сирийских ВВС.

7 августа боевики ИГ захватили поселок Маадан-Атик в соседней провинции Ракка, где были убиты 10 солдат. 24 июля банда ИГ атаковала армейский грузовик в районе газового колодца Тувейнан, который находится в окрестностях Саламии в провинции Хама. В результате погибли восемь военных.

Согласно сведениям Al Hadath, террористы с начала 2023 года совершили свыше 40 вооруженных вылазок на востоке Сирии. Жертвами их нападений стали 67 военных и ополченцев. В провинциях Ракка и Хама от рук террористов погибли 57 солдат и 49 мирных граждан.